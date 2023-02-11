В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе существующей реальности

Москва готова к переговорам с Киевом по урегулированию конфликта без каких-либо предварительных условий, однако решение об их проведении принимает не украинская сторона, а Вашингтон и Брюссель. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Да, классика говорит, что любые военные действия заканчиваются переговорами, и мы, естественно, уже говорили, что мы к таким переговорам будем готовы. Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учётом тех целей, которые были нами озвучены публично", — отметил Вершинин.

Дипломат также напомнил, что стороны обсуждали вопросы урегулирования ситуации в Стамбуле, однако после этого Киев прервал переговоры, решение о которых принимают США и Евросоюз, а потому о проведении новых раундов нужно обращаться именно туда. По словам Вершинина, такие переговоры могут состояться и при нынешнем президенте Штатов Джо Байдене, если он проявит осмотрительность и мудрость.