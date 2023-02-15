Зеленский присвоил бригаде ВСУ "нацистское" название "Эдельвейс"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс". Именно так называлась 1-я горнопехотная дивизия вооружённых сил нацистской Германии.

"Присвоить 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооружённых сил Украины почётное наименование "Эдельвейс" и в дальнейшем именовать её 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооружённых сил Украины", — сказано в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.

Как отмечается в документе, это наименование присвоено за "образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины". Бригада "Эдельвейс" была сформирована осенью 2015 года. Спустя полгода в её состав вошли два националистических батальона — "Айдар"* и "Донбасс". Ещё через несколько месяцев они были выведены из состава бригады. В 2016–2018 годах формирование принимало участие в силовой операции Украины в Донбассе.

1-я горнопехотная дивизия "Эдельвейс" Третьего рейха воевала против Красной Армии, в том числе на Украине, в Донбассе, на Северном Кавказе. Также она принимала участие в захвате Польши и карательных операциях против партизан в Италии, Югославии, Чехословакии и Греции. Известно о военных преступлениях нацистской дивизии, включая депортацию еврейского населения Польши в лагеря и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Италия в 1943 году заключила перемирие с антигитлеровской коалицией.

Лайф напоминает, что в прошлом году Зеленский дважды публиковал в своих соцсетях снимки бойцов ВСУ в форме с эмблемой дивизии СС "Мёртвая голова". В первый раз это произошло 9 мая, а во второй — 14 сентября. В обоих случаях фотографии были впоследствии удалены.