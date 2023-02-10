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10 февраля, 12:47

Власти Киева хотят перезахоронить тело генерала Ватутина, освободившего город от нацистов

Власти Киева обратились в Минкульт Украины по вопросу перезахоронения останков советского генерала Николая Ватутина, освободившего город от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Секретарь городского совета Владимир Прокопив заявил, что окончательное решение будет принимать правительство страны.

"Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения ещё нет. Мы уже сделали представление в Минкультуры. Далее Минкультуры должно сделать представление в кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И кабмин должен вынести решение", сказал он в беседе с изданием "Украинская правда".

Он подчеркнул, что предложение о перезахоронении вносил Департамент культурного наследия киевской администрации, а его рассмотрение займёт до 30 дней. Место нового погребения также будет определять кабмин.

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Напомним, вчера в Киеве с трудом снесли памятник генералу Николаю Ватутину. Коммунальщики несколько часов пытались поднять его краном, дойдя даже до применения сварки. Против демонтажа выступил пожилой житель украинской столицы, дорогу ему преградила полиция.

Обложка ©

Getty Images / Danylo Antoniuk

Матвей Константинов
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