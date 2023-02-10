Власти Киева хотят перезахоронить тело генерала Ватутина, освободившего город от нацистов
Власти Киева обратились в Минкульт Украины по вопросу перезахоронения останков советского генерала Николая Ватутина, освободившего город от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Секретарь городского совета Владимир Прокопив заявил, что окончательное решение будет принимать правительство страны.
"Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения ещё нет. Мы уже сделали представление в Минкультуры. Далее Минкультуры должно сделать представление в кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И кабмин должен вынести решение", — сказал он в беседе с изданием "Украинская правда".
Он подчеркнул, что предложение о перезахоронении вносил Департамент культурного наследия киевской администрации, а его рассмотрение займёт до 30 дней. Место нового погребения также будет определять кабмин.
Напомним, вчера в Киеве с трудом снесли памятник генералу Николаю Ватутину. Коммунальщики несколько часов пытались поднять его краном, дойдя даже до применения сварки. Против демонтажа выступил пожилой житель украинской столицы, дорогу ему преградила полиция.
Getty Images / Danylo Antoniuk