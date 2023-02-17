Украина напоминает капризного ребёнка, которому взрослые, то есть западные государства, отдают старые и сломанные вещи. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя слова главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы о том, что ни одна страна не согласилась поставить Киеву истребители. Он также рассказал, каких на самом деле самолётов стоит ждать Киеву.

"Напоминает ситуацию, когда взрослые отдают старую, сломанную вещь поиграть вредному и капризному ребёнку, лишь бы он не кричал дурным голосом на весь дом. Но то, что нужно им самим, то есть вещь ценную и полезную, никогда не отдадут: в неумелых руках ей быстро придёт конец. Как бы ни надувала щёки Украина, в этой ситуации она злой ребёнок, точнее малолетний преступник, и, похоже, "взрослые", то есть страны Запада, перестали с ним справляться. Ничего, у нас есть опытные "педагоги", особенно "по музыке", и мы знаем, что делать", — отметил он.