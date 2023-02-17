Названа "наименее чокнутая" в вопросе поставок оружия Украине страна
Французский политик Филиппо назвал Швейцарию "наименее чокнутой" в вопросе поставок Киеву
Швейцария проводит грамотную по сравнению с другими европейскими государствами политику в отношении Украины, отказывая Киеву в поставке вооружения. На это обратил внимание лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому. <...> Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?" — написал политик в "Твиттере".
А ранее Флориан Филиппо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и другие лидеры европейских стран могут развязать третью мировую войну. Так он оценил итоги саммита Украина — ЕС в Киеве.
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