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17 февраля, 04:27

Названа "наименее чокнутая" в вопросе поставок оружия Украине страна

Французский политик Филиппо назвал Швейцарию "наименее чокнутой" в вопросе поставок Киеву

Швейцария проводит грамотную по сравнению с другими европейскими государствами политику в отношении Украины, отказывая Киеву в поставке вооружения. На это обратил внимание лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому. <...> Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?" написал политик в "Твиттере".

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А ранее Флориан Филиппо заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и другие лидеры европейских стран могут развязать третью мировую войну. Так он оценил итоги саммита Украина — ЕС в Киеве.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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