Названа "наименее чокнутая" в вопросе поставок оружия Украине страна

Швейцария проводит грамотную по сравнению с другими европейскими государствами политику в отношении Украины, отказывая Киеву в поставке вооружения. На это обратил внимание лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение Зеленскому. <...> Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?" — написал политик в "Твиттере".