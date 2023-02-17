"Все идёт как по маслу": В США восхитились стойкостью российской экономики

"Россию вряд ли можно назвать изгоем, если бы было так, то её экономика лежала бы в руинах, однако там всё идёт как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Но даже там, в этой системе (на Западе. — Прим. Лайфа) полно трещин", — сказал полковник в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.