"Все идёт как по маслу": В США восхитились стойкостью российской экономики
Полковник Макгрегор: Весь мир готов сотрудничать с РФ, кроме США и их союзников в ЕС
Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме США и некоторых союзников Вашингтона в Евросоюзе. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, комментируя слова главы Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, который назвал РФ "мировым изгоем".
"Россию вряд ли можно назвать изгоем, если бы было так, то её экономика лежала бы в руинах, однако там всё идёт как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Но даже там, в этой системе (на Западе. — Прим. Лайфа) полно трещин", — сказал полковник в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
Кроме того, Макгрегор добавил, что все те негативные нарративы, которые распространяют про россиян, нужно адресовать прежде всего украинцам.
Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин демонстрирует восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на разнообразные провокации США. Он отметил, что Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года.
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