Президент России Владимир Путин демонстрирует восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на разнообразные провокации США. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

"Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение", — отметил Риттер в эфире своего ютуб-канала Naturalist Capitalist.

Экс-разведчик добавил, что отсутствие связи между правительствами РФ и США негативно влияет на ситуацию в мире. При этом жители Соединённых Штатов "заражены вирусом русофобии" и верят на слово своему правительству, когда там рассказывают что-то негативное о России, подчеркнул Риттер. По его словам, Вашингтон обманывает себя, когда говорит о мифических победах на Украине, тем самым повторяя ситуацию с операциями в Афганистане, где Штаты потерпели "безусловное поражение".