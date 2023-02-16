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16 февраля, 08:09
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Американский разведчик восхитился одной чертой в характере Путина

Офицер разведки США Риттер: Путин проявляет восхитительное терпение в ответ на провокации Вашингтона

Президент России Владимир Путин демонстрирует восхитительное терпение, сдерживаясь от резкой реакции на разнообразные провокации США. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

"Вашингтон провоцирует Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение", — отметил Риттер в эфире своего ютуб-канала Naturalist Capitalist.

Экс-разведчик добавил, что отсутствие связи между правительствами РФ и США негативно влияет на ситуацию в мире. При этом жители Соединённых Штатов "заражены вирусом русофобии" и верят на слово своему правительству, когда там рассказывают что-то негативное о России, подчеркнул Риттер. По его словам, Вашингтон обманывает себя, когда говорит о мифических победах на Украине, тем самым повторяя ситуацию с операциями в Афганистане, где Штаты потерпели "безусловное поражение".

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Ранее Риттер обвинил руководство США в военных преступлениях в Донбассе. По его словам, Пентагон координирует удары украинской армии по позициям ВС РФ из систем HIMARS, что говорит о наличии цепочки командного личного состава, который носит форму армии США и отвечает за удары по больницам, школам и другим гражданским объектам в регионе.

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ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The

Никита Никонов
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