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11 февраля, 13:54

"Президент допускает это": В США заявили о вине Вашингтона в военных преступлениях в Донбассе

Американский офицер Риттер заявил, что США виновны в военных преступлениях в Донбассе

Америка вовлечена в военные преступления в Донбассе, так как Пентагон координирует удары украинской армии по позициям ВС РФ из систем HIMARS. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

По его словам, тот факт, что Вашингтон координирует удары Киева, говорит о наличии цепочки командного личного состава, который носит форму армии США и отвечает за удары по больницам, школам и другим гражданским объектам в регионе. В свою очередь, Штатам могут грозить политические проблемы после того, как роль страны в обстреле мирной инфраструктуры была раскрыта.

"Теперь мы вовлечены в военные преступления, что говорит мне о том, что Джейк Салливан должен быть вовлечён, должен быть осведомлён об этом и информирует президента, потому что это его работа как советника по национальной безопасности — убедиться, что президент информирован обо всём, что может неожиданно всплыть, и что его не застанут врасплох. И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!" — отметил Риттер.

В США заявили, что западные танки не станут "волшебной палочкой" для Украины

В США заявили, что западные танки не станут "волшебной палочкой" для Украины

Ранее Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин продолжает успешно защищать интересы своей страны, несмотря на давление стран Запада.

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ТАСС / Александр Река

Артур Белкин
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