Америка вовлечена в военные преступления в Донбассе, так как Пентагон координирует удары украинской армии по позициям ВС РФ из систем HIMARS. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

По его словам, тот факт, что Вашингтон координирует удары Киева, говорит о наличии цепочки командного личного состава, который носит форму армии США и отвечает за удары по больницам, школам и другим гражданским объектам в регионе. В свою очередь, Штатам могут грозить политические проблемы после того, как роль страны в обстреле мирной инфраструктуры была раскрыта.

"Теперь мы вовлечены в военные преступления, что говорит мне о том, что Джейк Салливан должен быть вовлечён, должен быть осведомлён об этом и информирует президента, потому что это его работа как советника по национальной безопасности — убедиться, что президент информирован обо всём, что может неожиданно всплыть, и что его не застанут врасплох. И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!" — отметил Риттер.