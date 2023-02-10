Несмотря на колоссальное давление со стороны Запада, президент России Владимир Путин продолжает успешно защищать интересы своей страны. Такое заявление сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он назвал российского лидера очень яркой личностью и указал на лежащее на его плечах тяжёлое бремя.

"Ни у кого из них нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне. Путин играет в игру совершенно другого порядка. А эти ребята — посмешища, идиоты", — сказал он в интервью на своём YouTube-канале.

Разведчик напомнил, что Путин принял Россию в руинированном состоянии, но смог превратить её в сверхдержаву. "Если ты русский, ты, чёрт возьми, можешь гордиться своим лидером", — заключил он.