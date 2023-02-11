В США заявили, что западные танки не станут "волшебной палочкой" для Украины

Западные танки, в том числе немецкие, не смогут радикально изменить ход конфликта на Украине. Такое мнение высказал директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман.

В интервью немецкой газете Der Spiegel он отметил, что танки не станут "волшебной палочкой". Даже такое мощное оружие, как системы дальнобойного ракетного залпового огня HIMARS, утратили своё значение, указал аналитик. По его мнению, тот или иной вид оружия имеет наибольший эффект, когда он впервые применяется в военном конфликте. При этом в ходе нынешних боевых действий уже уничтожено тысячи танков Украины.

"Я не верю, что западные танки в такой степени превосходят российские по своим качествам, чтобы изменить всю ситуацию", — подчеркнул Кофман.