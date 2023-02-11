В США заявили, что западные танки не станут "волшебной палочкой" для Украины
Военный аналитик Кофман: Западные танки не изменят ход конфликта на Украине
Западные танки, в том числе немецкие, не смогут радикально изменить ход конфликта на Украине. Такое мнение высказал директор исследовательских программ по России в Центре военно-морских исследований США Майкл Кофман.
В интервью немецкой газете Der Spiegel он отметил, что танки не станут "волшебной палочкой". Даже такое мощное оружие, как системы дальнобойного ракетного залпового огня HIMARS, утратили своё значение, указал аналитик. По его мнению, тот или иной вид оружия имеет наибольший эффект, когда он впервые применяется в военном конфликте. При этом в ходе нынешних боевых действий уже уничтожено тысячи танков Украины.
"Я не верю, что западные танки в такой степени превосходят российские по своим качествам, чтобы изменить всю ситуацию", — подчеркнул Кофман.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву очередной партии западного оружия никак не повлияют на исход и цели специальной военной операции на Украине. Аналогичное мнение высказал и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, отправка Украине нескольких сотен западных танков не поможет Киеву. Дипломат напомнил, что ВС РФ уже уничтожили их более семи с половиной тысяч с начала СВО, поэтому вновь поставленное оружие "погоды не сделает".
ТАСС / AP / Daniel Karmann