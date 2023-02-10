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10 февраля, 17:41

"Тревожный звонок": Европейские лидеры заявили Зеленскому о сломе политики по Украине

СМИ: Зеленский получил "тревожный звонок" о сломе ситуации по поставкам оружия для ВСУ

<p>Обложка © Офис президента Украины</p>

Обложка © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего европейского турне 8 и 9 февраля успел побывать в Лондоне, Париже и Брюсселе. Он встретился с ключевыми лидерами Европы, но итоги не очень радужные — западные коллеги послали ему "тревожный сигнал", касающийся поставок военной техники ВСУ. Об этом заявил эксперт издания "Страна.ua" Руслан Бортник.

"И вот президенту, казалось бы, удалось переломить ситуацию с западными танками. Их дают, но потом, а сейчас немного и даже не сразу все. Этим объясняется ремарка президента о желании видеть конкретику", — объяснил эксперт.

Бортник заметил, что от поездки Зеленского в Европу не осталось однозначно "победного ощущения" в плане прорыва по поставкам оружия. Западные коллеги как бы давали понять, что на данном этапе подошли к определённой черте, которую переступать пока не готовы. На фоне тяжёлого положения ВСУ на фронте "это достаточно тревожный момент для Киева", констатирует эксперт. Это подтвердил и сам Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel. Президент Украины признался, что ему "приходится заставлять" канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать Киеву и постоянно убеждать, что эта помощь в действительно якобы не для ВСУ, а для европейцев.

Главный итог, по словам обозревателя, в том, что лидеру Незалежной не удалось убедить союзников оказать ВСУ поддержку в формировании истребительной авиации.

Макрон исключил поставки истребителей Украине в ближайшие недели

Макрон исключил поставки истребителей Украине в ближайшие недели

Ранее правительство Великобритании заявило, что пока не приняло окончательного решения о передаче этой военной техники Украине, а один из британских министров, по данным СМИ, отреагировал на "хотелки" Киева довольно резко, сказав, что у Лондона "нет грёбаных самолётов".

Андрей Бражников
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