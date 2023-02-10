Президент Украины Владимир Зеленский во время своего европейского турне 8 и 9 февраля успел побывать в Лондоне, Париже и Брюсселе. Он встретился с ключевыми лидерами Европы, но итоги не очень радужные — западные коллеги послали ему "тревожный сигнал", касающийся поставок военной техники ВСУ. Об этом заявил эксперт издания "Страна.ua" Руслан Бортник.

"И вот президенту, казалось бы, удалось переломить ситуацию с западными танками. Их дают, но потом, а сейчас — немного и даже не сразу все. Этим объясняется ремарка президента о желании видеть конкретику", — объяснил эксперт.

Бортник заметил, что от поездки Зеленского в Европу не осталось однозначно "победного ощущения" в плане прорыва по поставкам оружия. Западные коллеги как бы давали понять, что на данном этапе подошли к определённой черте, которую переступать пока не готовы. На фоне тяжёлого положения ВСУ на фронте "это достаточно тревожный момент для Киева", констатирует эксперт. Это подтвердил и сам Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel. Президент Украины признался, что ему "приходится заставлять" канцлера ФРГ Олафа Шольца помогать Киеву и постоянно убеждать, что эта помощь якобы не для ВСУ, а для европейцев.