China Daily: Санкции на российское топливо стали благом для России и ядом для Запада
Санкции против российской топливной системы, включая потолок цен на нефть, укрепили экономику России и негативно повлияли на экономическую составляющую стран Запада. Об этом написала китайская газета China Daily.
"Высокие цены на нефть стали благом для России и отравой для США и других стран Запада, обеспокоенных тем, что повышение цен приведёт к инфляции — главному препятствию восстановления экономики", — сказано в публикации.
Автор отметил, что сокращение Россией объёмов добычи нефти после введения санкций спровоцирует "ужесточение рынка и скачок цен на топливо". Кроме того, инфляция в западных странах, вызванная антироссийскими санкциями, привела к забастовкам и росту преступности из-за сокращения размеров зарплат. Обозреватель также добавил, что МВФ спрогнозировал рост российской экономики на следующие два года, тем временем ожидания для США и ЕС были понижены на 0,2 процентного пункта.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что сегодня Россия находится под прессингом бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно справляется с ними. Президент также подчеркнул, что ответом на действия Запада и всяческие попытки разрушить экономику страны "может быть только одно — расширение сферы свободы и защищённости со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности".
Unsplash