Санкции против российской топливной системы, включая потолок цен на нефть, укрепили экономику России и негативно повлияли на экономическую составляющую стран Запада. Об этом написала китайская газета China Daily.

"Высокие цены на нефть стали благом для России и отравой для США и других стран Запада, обеспокоенных тем, что повышение цен приведёт к инфляции — главному препятствию восстановления экономики", — сказано в публикации.

Автор отметил, что сокращение Россией объёмов добычи нефти после введения санкций спровоцирует "ужесточение рынка и скачок цен на топливо". Кроме того, инфляция в западных странах, вызванная антироссийскими санкциями, привела к забастовкам и росту преступности из-за сокращения размеров зарплат. Обозреватель также добавил, что МВФ спрогнозировал рост российской экономики на следующие два года, тем временем ожидания для США и ЕС были понижены на 0,2 процентного пункта.