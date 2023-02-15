В Парламенте Канады признали контрпродуктивность некоторых антироссийских санкций

Ряд экономических санкций Канады, введённых против России, являются контрпродуктивными. Об этом заявил вице-председатель комитета по иностранным делам Палаты общин (нижней палаты) парламента Стефан Бержерон, представляющий оппозиционную партию "Квебекский блок".

"Некоторые санкции контрпродуктивны. Канада является одной из немногих, если не единственной страной, которая ввела санкции в отношении зерновых и семян, поставляемых из России", — сказал он на заседании комитета.

Бержерон отметил, что в результате канадские сельхозпроизводители находятся в невыгодном положении, а российские товары гораздо более продуктивны и прибыльны на международных рынках. По его словам, комитету следует "при необходимости пересмотреть режим санкций Канады, чтобы избавиться от этих несоответствий и противоречий".