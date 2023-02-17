Спрос на внешность: Россияне стали в разы чаще искать мастеров бьюти-услуг

Традиционно в преддверии весны многим хочется внести изменения во внешность и больше времени уделять себе и образу. По данным платформы "Авито.Услуги", только к началу февраля этого года спрос на мастеров красоты по всей стране вырос на 73% по сравнению с показателями прошлого года. Эксперты рассказали читателям Лайфа, к каким специалистам граждане обращаются чаще всего и как правильно выбрать надёжного мастера.

Наибольшая динамика роста спроса была отмечена на услуги визажистов (+86%). Объявлений год к году стилистов стало больше на 21%. Средняя цена за услугу по стране не менялась с 2021 года и составила тысячу рублей. За эту цену мастера сделают простой нюдовый или повседневный макияж. А вот вечерний образ с использованием техники смоки айс или свадебный макияж выйдут дороже — от 2500 рублей.

На втором месте оказались парикмахеры: спрос на их услуги в январе этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го вырос на 75%. Объявлений стало больше на 26%. Средняя цена за услугу по стране также составила тысячу рублей. Однако эксперты отмечают, что это стоимость обслуживания клиента с короткими волосами. Если же вы хотите сделать сложную стрижку длинных волос или окрашивание, за это придётся отдать от пяти тысяч рублей.

Третье место заняли мастера по маникюру и педикюру: спрос на их услуги по стране вырос на 64%, а предложений от специалистов стало больше на 48%. Средняя стоимость комбинированного маникюра с покрытием гель-лаком по РФ составила 750 рублей. Если же клиент хочет наращивание акрилом, индивидуальный дизайн на каждый ноготь, втирку и дополнительные услуги — цена будет расти.

Чтобы выбрать надёжного специалиста в сфере услуг по красоте, эксперты рекомендуют обращать внимание на отзывы о его работе от других пользователей. Не стоит также пренебрегать информацией об опыте и квалификации мастера.