США обвинили в использовании украинского опыта для подготовки к войне

Полученный в ходе украинского конфликта опыт Соединённые Штаты использовали для подготовки к войне с Китаем. Такое мнение высказала обозреватель Associated Press Тара Копп.

По мнению журналиста, КНР остаётся "самой большой проблемой Америки". Украинский кризис преподал Штатам некоторые уроки, которые можно было бы использовать при "поддержке" Тайваня.

"Будущая американская военная кампания, скорее всего, будет включать гораздо больше военно-воздушных и морских сил, чтобы позволить снять часть нагрузки с наземных систем и использовать меньше боеприпасов", — пояснила Копп.

Обозреватель также добавила, что Тайвань необходимо "полностью вооружить заранее", а "войну надо начать со всем необходимым". В качестве одного из ключевых моментов в подготовке к будущему столкновению с Китаем публицист обозначила налаживание мощностей для производства оружия. Не менее важным аспектом стало также использование космоса, который отлично подходит для "разведки, связи и пропаганды", подытожила обозреватель.