Представитель Пентагона по делам Китая намерен посетить Тайвань
Financial Times: Главный чиновник Пентагона по делам КНР в ближайшие дни посетит Тайвань
Чиновник американского Пентагона Майкл Чейз, курирующий отношения с Китаем, в ближайшие дни намерен посетить Тайвань. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Сейчас заместитель помощника министра обороны США по делам КНР находится в Монголии для переговоров с военными этой страны. По данным издания, Чейз станет первым высокопоставленным представителем Минобороны Штатов, посетившим Тайвань с 2019 года, когда на остров прибыл зампомощника главы американского военного ведомства по Восточной Азии Хайно Клинк.
Визит на Тайвань состоится на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, который попал в воздушное пространство США и был сбит над Атлантикой. Ранее Лайф писал, что основной советник американского президента Джо Байдена по Китаю Лора Розенбергер в марте намерена освободить должность старшего директора по КНР в Совете нацбезопасности при Белом доме.
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