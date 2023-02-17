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17 февраля, 03:21

Представитель Пентагона по делам Китая намерен посетить Тайвань

Financial Times: Главный чиновник Пентагона по делам КНР в ближайшие дни посетит Тайвань

Чиновник американского Пентагона Майкл Чейз, курирующий отношения с Китаем, в ближайшие дни намерен посетить Тайвань. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Сейчас заместитель помощника министра обороны США по делам КНР находится в Монголии для переговоров с военными этой страны. По данным издания, Чейз станет первым высокопоставленным представителем Минобороны Штатов, посетившим Тайвань с 2019 года, когда на остров прибыл зампомощника главы американского военного ведомства по Восточной Азии Хайно Клинк.

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Визит на Тайвань состоится на фоне нового обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата, который попал в воздушное пространство США и был сбит над Атлантикой. Ранее Лайф писал, что основной советник американского президента Джо Байдена по Китаю Лора Розенбергер в марте намерена освободить должность старшего директора по КНР в Совете нацбезопасности при Белом доме.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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