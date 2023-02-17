Представитель Пентагона по делам Китая намерен посетить Тайвань

Чиновник американского Пентагона Майкл Чейз, курирующий отношения с Китаем, в ближайшие дни намерен посетить Тайвань. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Сейчас заместитель помощника министра обороны США по делам КНР находится в Монголии для переговоров с военными этой страны. По данным издания, Чейз станет первым высокопоставленным представителем Минобороны Штатов, посетившим Тайвань с 2019 года, когда на остров прибыл зампомощника главы американского военного ведомства по Восточной Азии Хайно Клинк.