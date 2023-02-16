В Госдепе исключили разрыв прямого диалога США и Китая
Замгоссекретаря Шерман исключила возможность разрыва прямого диалога США с Китаем
Для Вашингтона важен прямой диалог с Пекином, такие отношения двух стран не должны быть разрушены. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
"Мы должны иметь прямую связь, говорить КНР о тех случаях, когда, по нашему мнению, её действия идут вразрез с правилами, нормами, Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека, которые она якобы поддерживает", — подчеркнула замгоссекретаря США в ходе выступления на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.
Шерман также отметила, что Китай, как и США, является одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН, соответственно, взаимодействие сторон неизбежно. Кроме того, несмотря на все существующие разногласия, отсутствие отношений с КНР могло бы нанести серьёзный вред национальным интересам Штатов.
Ранее МИД Китая пообещал ответные меры на санкции США, введённые из-за аэростата. Это произошло после того, как Минторг США внёс в чёрный список шесть компаний Китая. По мнению Вашингтона, все они способствуют развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов.