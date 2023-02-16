Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 февраля, 04:59

В Госдепе исключили разрыв прямого диалога США и Китая

Замгоссекретаря Шерман исключила возможность разрыва прямого диалога США с Китаем

Для Вашингтона важен прямой диалог с Пекином, такие отношения двух стран не должны быть разрушены. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

"Мы должны иметь прямую связь, говорить КНР о тех случаях, когда, по нашему мнению, её действия идут вразрез с правилами, нормами, Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека, которые она якобы поддерживает", подчеркнула замгоссекретаря США в ходе выступления на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.

Байден лишится советника по Китаю на фоне истории с аэростатами

Байден лишится советника по Китаю на фоне истории с аэростатами

Шерман также отметила, что Китай, как и США, является одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН, соответственно, взаимодействие сторон неизбежно. Кроме того, несмотря на все существующие разногласия, отсутствие отношений с КНР могло бы нанести серьёзный вред национальным интересам Штатов.

Ранее МИД Китая пообещал ответные меры на санкции США, введённые из-за аэростата. Это произошло после того, как Минторг США внёс в чёрный список шесть компаний Китая. По мнению Вашингтона, все они способствуют развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров