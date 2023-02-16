В Госдепе исключили разрыв прямого диалога США и Китая

Для Вашингтона важен прямой диалог с Пекином, такие отношения двух стран не должны быть разрушены. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

"Мы должны иметь прямую связь, говорить КНР о тех случаях, когда, по нашему мнению, её действия идут вразрез с правилами, нормами, Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека, которые она якобы поддерживает", — подчеркнула замгоссекретаря США в ходе выступления на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса.