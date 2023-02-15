Байден лишится советника по Китаю на фоне истории с аэростатами
Bloomberg: Советник Байдена по КНР Розенбергер уйдёт с поста на фоне ситуации с аэростатами
Основной советник американского президента Джо Байдена по Китаю Лора Розенбергер в марте намерена освободить должность старшего директора по КНР в Совете национальной безопасности при Белом доме. Причиной этому, как пишет Bloomberg, стали напряжённости в отношениях между странами после инцидента с аэростатами.
"Лора Розенбергер, специальный помощник президента и старший директор СНБ по Китаю и Тайваню, уйдёт (с должности) в следующем месяце", — говорится в сообщении агентства.
Несмотря на то что уход Розенбергер с занимаемого поста и происходит на фоне возникших разногласий между Пекином и Вашингтоном из-за шаров-шпионов, она планировала его задолго до инцидентов. Ей на смену придёт Сара Биран из Госдепа.
Напомним, в начале февраля американские военные сбили китайский аэростат в небе над Атлантикой. В Китае заявляли, что это гражданский воздушный объект, случайно отклонившийся от курса из-за ветра и зашедший в воздушное пространство США. Пекин сделал Вашингтону представление и выразил решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.
Flickr / The White House