Байден лишится советника по Китаю на фоне истории с аэростатами

Основной советник американского президента Джо Байдена по Китаю Лора Розенбергер в марте намерена освободить должность старшего директора по КНР в Совете национальной безопасности при Белом доме. Причиной этому, как пишет Bloomberg, стали напряжённости в отношениях между странами после инцидента с аэростатами.

"Лора Розенбергер, специальный помощник президента и старший директор СНБ по Китаю и Тайваню, уйдёт (с должности) в следующем месяце", — говорится в сообщении агентства.