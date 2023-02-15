МИД Китая пообещал ответные меры на санкции США, введённые из-за аэростата

Пекин примет ответные меры в отношении Соединённых Штатов Америки в связи с санкциями, введёнными против китайских компаний. Как заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, Вашингтон намеренно ввёл ограничения, несмотря на полученные объяснения.

Он объяснил, что присутствие китайского шара на территории Штатов не что иное, как обычная случайность, о чём Пекин неоднократно заявлял Вашингтону. Несмотря на диалог, США "злоупотребили силой", обострили ситуацию и использовали её в качестве предлога для санкций.

"Китай выражает протест в связи с этим и в соответствии с законодательством примет ответные меры в отношении структур США, которые наносят ущерб суверенитету и безопасности Китая", — сообщил Вэньбинь на брифинге в среду.