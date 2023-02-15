МИД Китая пообещал ответные меры на санкции США, введённые из-за аэростата
Пекин примет ответные меры в отношении Соединённых Штатов Америки в связи с санкциями, введёнными против китайских компаний. Как заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, Вашингтон намеренно ввёл ограничения, несмотря на полученные объяснения.
Он объяснил, что присутствие китайского шара на территории Штатов не что иное, как обычная случайность, о чём Пекин неоднократно заявлял Вашингтону. Несмотря на диалог, США "злоупотребили силой", обострили ситуацию и использовали её в качестве предлога для санкций.
"Китай выражает протест в связи с этим и в соответствии с законодательством примет ответные меры в отношении структур США, которые наносят ущерб суверенитету и безопасности Китая", — сообщил Вэньбинь на брифинге в среду.
О том, что Америка может ввести санкции против Пекина после инцидента с китайским аэростатом, Лайф писал ранее. В минувшую пятницу рестрикции всё-таки были введены. Так, Минторг США внёс в чёрный список шесть компаний Китая. По мнению Вашингтона, все они способствуют развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов.
ТАСС / EPA / MARK R. CRISTINO