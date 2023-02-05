"Нарушение суверенитета": В Америке рассказали о последствиях для Китая после инцидента с аэростатом

Америка может ввести санкции против Пекина после инцидента с китайским аэростатом. Об этом в эфире телеканала CNN заявил министр транспорта США Пит Буттиджич.

"США ясно заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета. Я думаю, вы можете ожидать, что любое дальнейшее развитие событий будет надлежащим в ответ на то, что произошло", — отметил он, говоря о последствиях для КНР.