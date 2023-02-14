Появилось видео НЛО в небе над соседней с Россией провинцией Китая

Странная цепочка из ярких шаров внезапно появляется и движется по небосклону, а затем свечение пропадает — и объекты словно растворяются в воздухе, оставив еле заметный след. Официальных объяснений случившегося до сих пор нет, однако власти Китая заверили, что в этом районе не проводились никакие военные учения, и призвали местных жителей не беспокоиться, пишет издание Ifeng News.