Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 11:36
8660

Появилось видео НЛО в небе над соседней с Россией провинцией Китая

В небе над китайской провинцией Хэйлунцзян сняли цепочку из светящихся шаров

В Китае заметили странные светящиеся объекты в небе, метеорологи не смогли дать объяснения явлению. Пользователи делятся кадрами НЛО над граничащей с Россией провинцией Хэйлунцзян.

В Китае появились странные объекты в небе. Видео © Twitter / Ifeng News

Странная цепочка из ярких шаров внезапно появляется и движется по небосклону, а затем свечение пропадает — и объекты словно растворяются в воздухе, оставив еле заметный след. Официальных объяснений случившегося до сих пор нет, однако власти Китая заверили, что в этом районе не проводились никакие военные учения, и призвали местных жителей не беспокоиться, пишет издание Ifeng News.

В Кремле дали США совет по небесной охоте на надувных шпионов

В Кремле дали США совет по небесной охоте на надувных шпионов

Напомним, в США тем временем сбили очередной шаровидный объект в небе. Он был обнаружен 12 февраля. Пентагон считает, что это Китай атакует Штаты летающими беспилотниками-разведчиками. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден объяснил панику в США попыткой отвлечь внимание от насущных проблем.

Обложка ©

Twitter / Ifeng News

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров