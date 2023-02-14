Появилось видео НЛО в небе над соседней с Россией провинцией Китая
В небе над китайской провинцией Хэйлунцзян сняли цепочку из светящихся шаров
В Китае заметили странные светящиеся объекты в небе, метеорологи не смогли дать объяснения явлению. Пользователи делятся кадрами НЛО над граничащей с Россией провинцией Хэйлунцзян.
В Китае появились странные объекты в небе. Видео © Twitter / Ifeng News
Странная цепочка из ярких шаров внезапно появляется и движется по небосклону, а затем свечение пропадает — и объекты словно растворяются в воздухе, оставив еле заметный след. Официальных объяснений случившегося до сих пор нет, однако власти Китая заверили, что в этом районе не проводились никакие военные учения, и призвали местных жителей не беспокоиться, пишет издание Ifeng News.
Напомним, в США тем временем сбили очередной шаровидный объект в небе. Он был обнаружен 12 февраля. Пентагон считает, что это Китай атакует Штаты летающими беспилотниками-разведчиками. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден объяснил панику в США попыткой отвлечь внимание от насущных проблем.
Twitter / Ifeng News