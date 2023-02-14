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14 февраля, 10:17

В Кремле дали США совет по небесной охоте на надувных шпионов

Песков: В истории со сбитыми в небе над США шарами пусть разбираются в Вашингтоне

<p>Аэростат над США. Обложка © Getty Images / Peter Zay</p>

Аэростат над США. Обложка © Getty Images / Peter Zay

Соединённые Штаты Америки должны сами разобраться с историей, связанной с неопознанными объектами над их территорией. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"А что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живёт вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять. Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались", — сказал официальный представитель Кремля.

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Лайф писал, что несколько дней назад был обнаружен очередной загадочный шар над Северной Америкой. На этот раз — над Северной Канадой. Вскоре его сбили при помощи американского истребителя F-22. Напомним, перед этим Пентагон заявил об обнаружении некоего разведывательного воздушного шара над континентальной частью США 3 февраля.

Александр Юнашев
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