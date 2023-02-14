В Кремле дали США совет по небесной охоте на надувных шпионов

Соединённые Штаты Америки должны сами разобраться с историей, связанной с неопознанными объектами над их территорией. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"А что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живёт вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять. Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались", — сказал официальный представитель Кремля.