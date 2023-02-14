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13 февраля, 22:51

"Это не инопланетяне": Сноуден объяснил "панику" США по поводу сбитых шаров

Сноуден объяснил попыткой отвлечь внимание "панику" США по поводу сбитых шаров

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, проживающий сейчас в России, предложил своё объяснение той "паники", которую подняли в Соединённых Штатах вокруг сбитых над страной летательных аппаратов. По его мнению, это не что иное, как попытка отвлечь внимание.

Сноуден признался, что хотел бы, чтобы эти воздушные шары на самом деле имели отношение к инопланетянам, но это не так.

"Но это не инопланетяне. Это всего лишь старая искусственно вызванная паника... гарантирующая, что репортёрам, которые отвечают за вопросы национальной безопасности, поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля "Северный поток")", — написал Сноуден на своей странице в "Твиттере".

В США не увидели "внеземной активности" в инцидентах со сбитыми шарами

В США не увидели "внеземной активности" в инцидентах со сбитыми шарами

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме опровергли информацию.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Андрей Григорьев
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