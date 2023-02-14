"Это не инопланетяне": Сноуден объяснил "панику" США по поводу сбитых шаров

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, проживающий сейчас в России, предложил своё объяснение той "паники", которую подняли в Соединённых Штатах вокруг сбитых над страной летательных аппаратов. По его мнению, это не что иное, как попытка отвлечь внимание.

Сноуден признался, что хотел бы, чтобы эти воздушные шары на самом деле имели отношение к инопланетянам, но это не так.