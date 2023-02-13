В США не увидели "внеземной активности" в инцидентах со сбитыми шарами

Власти США заявили, что не наблюдают никаких признаков инопланетной активности в инцидентах со сбитыми над территорией Северной Америки летательными аппаратами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Хочу убедиться, что вы это услышите от Белого дома. Были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, я хочу это повторить, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты [летательные аппараты]. Повторюсь, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности", — отметила Жан-Пьер.

Она добавила, что это заявление было важно сделать из Белого дома, дабы убедиться в том, что и пресса, и американский народ в целом узнали мнение Вашингтона из первых рук.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что пока не установлено окончательно, что собой представляли эти объекты. Власти, по его словам, продолжают их изучать, для чего прилагают все усилия по сбору обломков. Госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки США Эврил Хэйнс по личному поручению президента Джо Байдена должны контактировать по этому вопроcу со своими коллегами из других стран. Как подчеркнул Кирби, администрация США не считает, что летательные аппараты "представляли какую-либо прямую угрозу для находившихся на земле людей", но "представляли угрозу для гражданского воздушного транспорта".