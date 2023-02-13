Генсек НАТО увидел в неопознанных шарах над США активизацию разведки Китая и РФ
Неопознанные шары, обнаруженные в феврале над США, — это признак активизации разведок Китая и России, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО", — отметил он на пресс-конференции в Брюсселе.
Напомним, в начале февраля Пентагон заявил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Шар оказался китайским: в КНР это подтвердили и объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра. Позже шар был сбит. А 11 февраля очередной загадочный объект был обнаружен над Канадой. Вскоре его сбили при помощи американского истребителя F-22.