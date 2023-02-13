Генсек НАТО увидел в неопознанных шарах над США активизацию разведки Китая и РФ

Неопознанные шары, обнаруженные в феврале над США, — это признак активизации разведок Китая и России, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это пример того, как Китай и Россия увеличивают разведку против стран НАТО", — отметил он на пресс-конференции в Брюсселе.