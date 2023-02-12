Обнаружен очередной загадочный шар над Северной Америкой

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило новый неопознанный воздушный объект, на этот раз — над Северной Канадой. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Командование подтверждает, что мы обнаружили высотный объект над Северной Канадой", — приводит РИА "Новости" комментарий NORAD.

Там добавили, что не могут раскрывать детали инцидента, и напомнили, что NORAD "проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трёх регионах (действия) NORAD".