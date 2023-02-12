Обнаружен очередной загадочный шар над Северной Америкой
NORAD обнаружило неопознанный воздушный шар над Северной Канадой
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило новый неопознанный воздушный объект, на этот раз — над Северной Канадой. Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Командование подтверждает, что мы обнаружили высотный объект над Северной Канадой", — приводит РИА "Новости" комментарий NORAD.
Там добавили, что не могут раскрывать детали инцидента, и напомнили, что NORAD "проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трёх регионах (действия) NORAD".
Вместе с тем канадский телеканал Global News, ссылаясь на свои источники, сообщает об обнаружении над страной "одного или двух воздушных объектов", которые могут являться аэростатами-шпионами.
Напомним, 3 февраля Пентагон заявил об обнаружении некоего разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Позднее в Китае официально признали, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили аппарат.
YouTube / Guardian News