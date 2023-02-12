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11 февраля, 21:54

Обнаружен очередной загадочный шар над Северной Америкой

NORAD обнаружило неопознанный воздушный шар над Северной Канадой

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило новый неопознанный воздушный объект, на этот раз — над Северной Канадой. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Командование подтверждает, что мы обнаружили высотный объект над Северной Канадой", приводит РИА "Новости" комментарий NORAD.

Там добавили, что не могут раскрывать детали инцидента, и напомнили, что NORAD "проводит постоянные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трёх регионах (действия) NORAD".

Вместе с тем канадский телеканал Global News, ссылаясь на свои источники, сообщает об обнаружении над страной "одного или двух воздушных объектов", которые могут являться аэростатами-шпионами.

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Напомним, 3 февраля Пентагон заявил об обнаружении некоего разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Позднее в Китае официально признали, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили аппарат.

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YouTube / Guardian News

Андрей Григорьев
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