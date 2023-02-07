Золотая ликвидация: Сколько денег США потратили на уничтожение "китайского шарика" в небе Эта операция может стать одной из самых затратных из всех миссий, проводимых США в последнее время. 6 февраля, 23:50 Фото © Getty Images / Peter Zay / Anadolu Agency

Китайский шар над США

4 февраля агентство Associated Press и телеканал Fox сообщили, что военные США сбили предполагаемый китайский "воздушный шар – шпион" у побережья Южной Каролины.

После этого началась операция по извлечению обломков аэростата. По некоторым оценкам, китайский зонд был "размером примерно с три школьных автобуса". Другие подробности не сообщаются.

За историей с китайским шаром весь мир наблюдал с 2 февраля. И нельзя сказать, что одним ударом ракеты AIM-9X Sidewinder Америка решила проблему. Во-первых, это рассердило китайскую сторону, а госсекретарь Энтони Блинкен внезапно отменил поездку в Пекин, направленную на ослабление напряжённости.

Американцам же ещё предстоит оценить затраты, ведь операция по уничтожению шара вылилась в кругленькую сумму. Рассмотрим, какие военные средства использовал Пентагон: что помогло и что не помогло.

Американские системы ПВО и ПРО

Ракета AIM-9X Sidewinder. Фото © Getty Images / Mai

По данным Associated Press, президент Джо Байден ещё в среду, 1 февраля, потребовал сбить шар. Военные его предостерегли, указав на то, что, если сбить аэростат над Монтаной, могут пострадать люди.

Промедление вызвало недовольство многих, включая конгрессвумен Тейлор Грин. По словам военных экспертов, США на самом деле сразу попытались сбить шар из ПВО.

Но это не получилось, поскольку на него трудно навести ракету. В итоге инцидент с шаром может свидетельствовать о проблемах в работе американских систем ПВО и ПРО.

Основным компонентом системы национальной ПРО США является наземный комплекс перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории, известный как Ground-Based Midcourse Defense (GBMD). В середине нулевых в США началось развёртывание Aegis Ballistic Missile Defense System.

Для прикрытия военных баз и стратегических объектов от боеголовок баллистических ракет малого и среднего радиуса действия используется мобильный комплекс THAAD. Также у Америки есть ЗРК PAC-3 Patriot и спутниковая группировка SBIRS.

Однако комплексы ПВО, прикрывавшие в том числе позиционные районы с американскими баллистическими ракетами в Монтане и Северной Дакоте, не смогли сбить шар, поскольку у китайского аэростата... не оказалось собственного двигателя, по которому ракеты смогли бы на него навестись.

После того как система ПВО не справилось с "китайским воздушным бродягой", американцы решили, впервые в истории, задействовать для уничтожения объекта самолёты F-22 с особыми ракетами, которые до этого никто и нигде не применял.

F-22 Raptor — характеристики, вооружение

F-22 Raptor. Фото © Getty Images / Lockheed Martin

F-22 Raptor (от англ. Raptor — "хищная птица") — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Изначально самолёт был предназначен для борьбы с вражеской авиацией, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, а также для круглосуточного противодействия воздушной разведке противника в любых метеоусловиях. Задачи уничтожения небольших шаров, летящих в небе над стратегически важными районами США, в его задачи до 2023 года не входили.

F-22 способен нести шесть ракет класса "воздух – воздух" средней дальности AIM-120C AMRAAM либо четыре AIM-120A/B AMRAAM. Предусмотрено также использование бомб с GPS-наведением JDAM. В боковых отсеках "Раптора" хранится по одной ракете AIM-9M Sidewinder. Именно они сыграли в истории с китайским шаром решающую роль, однако в дальнейшем американские СМИ выяснили, что стоимость каждой такой ракеты составляет 400 тыс. долларов, а для попадания в шар пилот истребителя F-22 мог выпустить не менее двух таких ракет.

Шар над Америкой

Фото © defense.gov / Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase, DOD

4 февраля, в тот же день, когда был сбит китайский аэростат, Пентагон выложил на официальном сайте пресс-релиз, с которым может ознакомиться любой желающий.

Из него следует, что помимо F-22 в операции приняли участие истребители F-15 Eagle, вылетевшие с базы ВВС Национальной гвардии Барнс, штат Массачусетс.

Также, по данным пресс-релиза Пентагона, в операции приняли участие самолёты-заправщики из нескольких штатов, включая Орегон, Монтану, Южную и Северную Каролину.

Для поддержки операции ВМС США задействовали эсминец USS Oscar Austin, а также ракетный крейсер USS Philippine Sea. Также, по данным Пентагона, в район уничтожения шара позднее прибыл десантный корабль USS Carter Hall, команда которого поможет извлечь останки аэростата для исследований.

Если сложить все расходы, то набегает немаленькая сумма.

Средняя цена истребителя F-22 — 400 млн долларов. Стоимость пуска ракеты AIM-9X Sidewinder — 380 тысяч долларов. Если попали со второй попытки, как пишут некоторые источники, то выйдет 760 тысяч долларов всего за пару минут.

F-22 Raptor требует более 30 часов технического обслуживания после каждого часа полёта. В 2009 году Пентагон опубликовал данные, что стоимость часа лётной эксплуатации истребителя пятого поколения F-22 составляет более 44 тысяч долларов. Сейчас это около 100 тысяч долларов.

Цена F-15 Eagle — от 80 до 120 миллионов долларов. Флотские затраты на операцию по уничтожению шара тоже нельзя назвать маленькими. Ракетный эсминец типа "Арли Бёрк" USS Oscar Austin стоит не менее 1 млрд долларов. Стоимость крейсера типа "Тикондерога" USS Philippine Sea также приближается к миллиарду долларов, ещё в 78 млн долларов обойдётся его обслуживание после "миссии, выполненной в условиях, максимально приближенным к боевым". Ещё примерно в 200 млн долларов обошлось строительство десантного корабля USS Carter Hall, с борта которого обломки и электронику китайского аэростата будут поднимать водолазы.

Итого для операции по "сбитию" китайского шара США задействовали техники как минимум на 1 млрд 747 млн долларов. При этом американские эксперты отмечают, что сбить шар американские военные должны были ещё в Канаде — с этой страной у США с 1958 года единая система защиты воздушного пространства. Это значит, что китайский аэростат не заметили не только американцы, но и канадские военные.

Фото © Getty Images / Peter Zay / Anadolu Agency Кто виноват, что китайский шар не сбили сразу? 0 Американцы Канадцы Байден Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев