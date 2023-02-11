Во Франции предупредили об угрозе для всего мира, исходящей от Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский и другие лидеры европейских стран могут развязать третью мировую войну. Такое заявление сделал лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к третьей мировой войне!" — написал Филиппо в "Твиттере".