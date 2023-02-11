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11 февраля, 05:07

Во Франции предупредили об угрозе для всего мира, исходящей от Зеленского

Французский политик Филиппо: ЕС и Зеленский могут спровоцировать третью мировую войну

Украинский президент Владимир Зеленский и другие лидеры европейских стран могут развязать третью мировую войну. Такое заявление сделал лидер французской партии "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к третьей мировой войне!" написал Филиппо в "Твиттере".

"Прискорбно!": Французского политика удивила одна деталь на фото Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве

"Прискорбно!": Французского политика удивила одна деталь на фото Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве

Ранее Филиппо заявил, что Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен хотят помочь США погубить Евросоюз. Он напомнил, что членство Незалежной в ЕС служит интересам Вашингтона.

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t.me / Zelenskiy / Official

Юлия Коновалова
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