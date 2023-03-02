Немцам раскрыли шокирующую правду об армии Германии
FT: Армии Германии хватит запасов оружия на несколько дней в случае войны
Действующих запасов вооружения армии Германии хватит лишь на несколько дней в случае начала полномасштабных военных действий. Об этом пишет Financial Times.
"Его (Бундесвера. — Прим. Лайфа) запасы боеприпасов настолько истощены, что их хватит всего на несколько дней реальной войны. По словам чиновников, заполнение пробелов будет стоить 20 миллиардов евро", — отмечает издание.
Авторы материала также указывают, что в ближайшие годы Германия планирует достичь цели НАТО по затратам не менее 2% ВВП на оборону. При этом немецкое правительство подвергается активной критике за то, что предоставило помощь Украине, имея определённые проблемы с положением дел в собственной армии.
shutterstock