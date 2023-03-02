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2 марта, 08:02

Немцам раскрыли шокирующую правду об армии Германии

FT: Армии Германии хватит запасов оружия на несколько дней в случае войны

Действующих запасов вооружения армии Германии хватит лишь на несколько дней в случае начала полномасштабных военных действий. Об этом пишет Financial Times.

"Его (Бундесвера. — Прим. Лайфа) запасы боеприпасов настолько истощены, что их хватит всего на несколько дней реальной войны. По словам чиновников, заполнение пробелов будет стоить 20 миллиардов евро", — отмечает издание.

Авторы материала также указывают, что в ближайшие годы Германия планирует достичь цели НАТО по затратам не менее 2% ВВП на оборону. При этом немецкое правительство подвергается активной критике за то, что предоставило помощь Украине, имея определённые проблемы с положением дел в собственной армии.

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Артур Белкин
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