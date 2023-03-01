Министр обороны ФРГ Писториус признал неспособность армии Германии защитить страну

Вооружённые силы Германии (Бундесвер) не смогут защитить ФРГ в случае наступления военного положения. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.

"У нас нет вооружённых сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны", — признал Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в Бундестаге.

Глава немецкого Минобороны призвал вложить больше денег в модернизацию армии, так как Берлин в том числе имеет обязательства по отношению к другим членам НАТО. По словам Писториуса, Бундесвер должен "заполнить пробелы", которые возникали последние 30 лет. К числу главных недостатков немецкой армии он отнёс нехватку персонала, а также техники и вооружения, которые нужно пополнять после массовых поставок на Украину.

"И как цинично бы это ни прозвучало для некоторых, но немецкое оружие спасает сейчас жизни на Украине", — заключил Писториус.