"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 14:48

Министр обороны ФРГ Писториус признал неспособность армии Германии защитить страну

Вооружённые силы Германии (Бундесвер) не смогут защитить ФРГ в случае наступления военного положения. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.

"У нас нет вооружённых сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны", — признал Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в Бундестаге.

Глава немецкого Минобороны призвал вложить больше денег в модернизацию армии, так как Берлин в том числе имеет обязательства по отношению к другим членам НАТО. По словам Писториуса, Бундесвер должен "заполнить пробелы", которые возникали последние 30 лет. К числу главных недостатков немецкой армии он отнёс нехватку персонала, а также техники и вооружения, которые нужно пополнять после массовых поставок на Украину.

В Германии заявили, что боеспособными являются лишь 30% немецких танков Leopard

В Германии заявили, что боеспособными являются лишь 30% немецких танков Leopard

"И как цинично бы это ни прозвучало для некоторых, но немецкое оружие спасает сейчас жизни на Украине", — заключил Писториус.

Ранее гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил о передаче Украине двух систем ПВО. При этом он отметил, что из-за этого страдает безопасность ФРГ. Паппергер, как и Писториус, также признал, что Германия не сможет защитить себя самостоятельно в случае необходимости.

Обложка ©

Getty Images / Daniel Karmann

Никита Никонов
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров