Министр обороны ФРГ Писториус признал неспособность армии Германии защитить страну
Вооружённые силы Германии (Бундесвер) не смогут защитить ФРГ в случае наступления военного положения. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус.
"У нас нет вооружённых сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны", — признал Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в Бундестаге.
Глава немецкого Минобороны призвал вложить больше денег в модернизацию армии, так как Берлин в том числе имеет обязательства по отношению к другим членам НАТО. По словам Писториуса, Бундесвер должен "заполнить пробелы", которые возникали последние 30 лет. К числу главных недостатков немецкой армии он отнёс нехватку персонала, а также техники и вооружения, которые нужно пополнять после массовых поставок на Украину.
"И как цинично бы это ни прозвучало для некоторых, но немецкое оружие спасает сейчас жизни на Украине", — заключил Писториус.
Ранее гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил о передаче Украине двух систем ПВО. При этом он отметил, что из-за этого страдает безопасность ФРГ. Паппергер, как и Писториус, также признал, что Германия не сможет защитить себя самостоятельно в случае необходимости.
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