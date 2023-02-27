В Германии заявили, что боеспособными являются лишь 30% немецких танков Leopard

В Германии менее половины Leopard готовы к использованию в бою, заявил глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в беседе с газетой Bild am Sonntag.

По словам Вюстнера, из примерно 300 танков Leopard, которые есть у Бундесвера, только "30% в настоящее время находятся в боевой готовности". Кроме того, немецким ВС предстоит заказать замену 18 танкам Leopard 2, которые Берлин планирует направить Киеву.

Глава Союза немецких военнослужащих также отрицательно ответил на вопрос о том, боеспособны ли сегодня Вооружённые силы ФРГ. Кроме того, Вюстнер отметил, что из-за помощи Киеву "возникли дополнительные пробелы". По этой причине глава Союза военнослужащих сомневается в том, сможет ли ФРГ выполнять обязательства перед НАТО с 2025 года.