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27 февраля, 01:30

В Германии заявили, что боеспособными являются лишь 30% немецких танков Leopard

Глава Союза военнослужащих ФРГ Вюстнер заявил о готовности лишь 30% танков Leopard к бою

В Германии менее половины Leopard готовы к использованию в бою, заявил глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в беседе с газетой Bild am Sonntag.

По словам Вюстнера, из примерно 300 танков Leopard, которые есть у Бундесвера, только "30% в настоящее время находятся в боевой готовности". Кроме того, немецким ВС предстоит заказать замену 18 танкам Leopard 2, которые Берлин планирует направить Киеву.

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Глава Союза немецких военнослужащих также отрицательно ответил на вопрос о том, боеспособны ли сегодня Вооружённые силы ФРГ. Кроме того, Вюстнер отметил, что из-за помощи Киеву "возникли дополнительные пробелы". По этой причине глава Союза военнослужащих сомневается в том, сможет ли ФРГ выполнять обязательства перед НАТО с 2025 года.

Ранее Лайф писал о том, что первая партия переданных Польшей на Украину танков Leopard включает в себя четыре машины. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
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