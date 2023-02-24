В Польше рассказали, сколько танков передали Украине в первой партии

Первая партия переданных Польшей на Украину танков Leopard включает в себя четыре машины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Сегодня Польша как страна, которая первая строила коалицию стран по передаче Украине танков, <…> хочет символически передать первые четыре польские Leopard 2А4", — заявил глава польского кабмина.