В Польше рассказали, сколько танков передали Украине в первой партии
Премьер Моравецкий: Польша передала Украине первые четыре танка Leopard
Первая партия переданных Польшей на Украину танков Leopard включает в себя четыре машины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Сегодня Польша как страна, которая первая строила коалицию стран по передаче Украине танков, <…> хочет символически передать первые четыре польские Leopard 2А4", — заявил глава польского кабмина.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на Украину из Польши прибыли первые танки Leopard.
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