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24 февраля, 12:57

В Польше рассказали, сколько танков передали Украине в первой партии

Премьер Моравецкий: Польша передала Украине первые четыре танка Leopard

Первая партия переданных Польшей на Украину танков Leopard включает в себя четыре машины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Сегодня Польша как страна, которая первая строила коалицию стран по передаче Украине танков, <…> хочет символически передать первые четыре польские Leopard 2А4", — заявил глава польского кабмина.

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Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на Украину из Польши прибыли первые танки Leopard.

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Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Артур Белкин
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