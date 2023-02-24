Во Франции заявили, что не остановят военные поставки Украине
Спикер МИД Франции Анн-Клер Лежандр: Париж нарастит военную помощь Киеву
Париж собирается усилить военную помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в видеообращении, опубликованном на странице ведомства в "Твиттере".
По её словам, Франция оказывает поддержку Украине с самого начала конфликта. Так, Париж предоставил Киеву финансовую, экономическую и гуманитарную помощь, а также военную.
"В дополнение к гаубицам Caesar и системам ПВО Франция открыла дорогу к поставкам танков, став первой страной, поставившей Украине боевые танки AMX-10RC, чтобы она могла защищаться. Эта помощь будет усилена", — заявила Лежандр.
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Ранее МИД Франции подтвердил планы передать Украине ещё 12 гаубиц Caesar, чтобы усилить потенциал украинской артиллерии. По словам Лежандр, до этого Париж отправил 18 таких пушек.
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