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24 февраля, 11:31

В Варшаве сообщили, что польские Leopard 2 уже на территории Украины

Варшава уже отправила Киеву первые танки Leopard 2 из 14 ранее обещанных. Об этом сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Сегодня польские "Леопарды" уже попали на Украину", — отметил он в ходе выступления на открытии Совета национальной безопасности республики.

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Более 40% опрошенных поляков недовольны увеличением потока беженцев с Украины

Ранее Лайф писал, что польский премьер Моравецкий приехал в Киев. Визит нужен для того, чтобы дать чёткий сигнал о постоянной поддержке в обороне Украины, отметил пресс-секретарь кабмина республики Петр Мюллер.

Обложка ©

Getty Images / Thierry Monasse

Никита Осипов
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