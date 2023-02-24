В Варшаве сообщили, что польские Leopard 2 уже на территории Украины
Варшава уже отправила Киеву первые танки Leopard 2 из 14 ранее обещанных. Об этом сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Сегодня польские "Леопарды" уже попали на Украину", — отметил он в ходе выступления на открытии Совета национальной безопасности республики.
Ранее Лайф писал, что польский премьер Моравецкий приехал в Киев. Визит нужен для того, чтобы дать чёткий сигнал о постоянной поддержке в обороне Украины, отметил пресс-секретарь кабмина республики Петр Мюллер.
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Getty Images / Thierry Monasse