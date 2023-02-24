В Варшаве сообщили, что польские Leopard 2 уже на территории Украины

Варшава уже отправила Киеву первые танки Leopard 2 из 14 ранее обещанных. Об этом сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Сегодня польские "Леопарды" уже попали на Украину", — отметил он в ходе выступления на открытии Совета национальной безопасности республики.