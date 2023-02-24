Премьер Польши Моравецкий приехал в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев в годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом в "Твиттере" сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

По его словам, сам визит нужен для того, чтобы "дать чёткий и измеримый сигнал о постоянной поддержке в обороне Украины". Будут ли у Моравецкого встречи с президентом Владимиром Зеленским или членами украинского правительства, не сообщается.