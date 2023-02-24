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24 февраля, 09:53

Премьер Польши Моравецкий приехал в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев в годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом в "Твиттере" сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

По его словам, сам визит нужен для того, чтобы "дать чёткий и измеримый сигнал о постоянной поддержке в обороне Украины". Будут ли у Моравецкого встречи с президентом Владимиром Зеленским или членами украинского правительства, не сообщается.

Польша начала отгораживаться от России противотанковыми ежами

Польша начала отгораживаться от России противотанковыми ежами

Ранее Лайф рассказывал, что полицейские из Польши провели операцию по разминированию на территории Украины, которая была осуществлена из-за нехватки у Незалежной сапёров.

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ТАСС / EPA / Przemyslaw Piatkowski

Артур Белкин
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