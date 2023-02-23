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23 февраля, 06:47

СМИ узнали о секретной операции Польши на Украине

Wirtualna Polska: Польские полицейские провели операцию по разминированию на Украине

Полицейские из Польши провели операцию по разминированию на территории Украины, которая была осуществлена из-за нехватки у Незалежной сапёров. Об этом пишет Wirtualna Polska.

"Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам – членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить сапёров. Однако согласилась только Польша", — говорится в публикации.

В созданный по распоряжению главы МВД Польши Мариуша Каминьского гуманитарный фонд вошли 98 сотрудников полиции, фельдшеры, служебные собаки и "члены боевых групп" для охраны участников миссии. Всего правоохранители провели на Украине около пяти месяцев.

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Zuma / TASS

Артур Белкин
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