СМИ узнали о секретной операции Польши на Украине

Полицейские из Польши провели операцию по разминированию на территории Украины, которая была осуществлена из-за нехватки у Незалежной сапёров. Об этом пишет Wirtualna Polska.

"Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам – членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить сапёров. Однако согласилась только Польша", — говорится в публикации.

В созданный по распоряжению главы МВД Польши Мариуша Каминьского гуманитарный фонд вошли 98 сотрудников полиции, фельдшеры, служебные собаки и "члены боевых групп" для охраны участников миссии. Всего правоохранители провели на Украине около пяти месяцев.