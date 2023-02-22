Страны "Бухарестской девятки" подписали декларацию о вступлении Украины в НАТО

Страны – участницы "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) выступили за принятие Украины в НАТО и усиленное присутствие военного альянса на восточном фланге. Об этом сообщил представитель президента Польши Марчин Пшидач.

Он уточнил, что по итогам саммита с участием президента США Джо Байдена в Варшаве была принята декларация, подтверждающая "общее участие в продолжении политики сдерживания и обороны".

"Все союзники согласились поддерживать друг друга в случае какой бы то ни было угрозы, до которой, надеемся, никогда не дойдёт. Участники формата выступили за продолжение политики открытых дверей в НАТО. Для Украины есть место в Европе, а также в евроатлантических структурах", — сказал Пшидач.