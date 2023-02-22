Страны "Бухарестской девятки" подписали декларацию о вступлении Украины в НАТО
Страны – участницы "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) выступили за принятие Украины в НАТО и усиленное присутствие военного альянса на восточном фланге. Об этом сообщил представитель президента Польши Марчин Пшидач.
Он уточнил, что по итогам саммита с участием президента США Джо Байдена в Варшаве была принята декларация, подтверждающая "общее участие в продолжении политики сдерживания и обороны".
"Все союзники согласились поддерживать друг друга в случае какой бы то ни было угрозы, до которой, надеемся, никогда не дойдёт. Участники формата выступили за продолжение политики открытых дверей в НАТО. Для Украины есть место в Европе, а также в евроатлантических структурах", — сказал Пшидач.
Большое внимание в документе уделяется осуждению специальной военной операции на Украине, уточнил он. Чиновник добавил, что декларация подразумевает продолжение усиленного присутствия НАТО на востоке, "учитывая, что главные вызовы в области безопасности для всего североатлантического союза исходят" оттуда.
Ранее Джо Байден прибыл в Польшу после однодневного визита в Киев. Он выступил с речью в Варшаве и назвал спецоперацию испытанием для "демократий" США, НАТО и Европы. Также Байден обратился к россиянам со словами: "Вы нам не враги". А вот его отъезд из Польши был омрачён провалом в аэропорту.
ТАСС / AP / Evan Vucci