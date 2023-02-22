Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 17:49

Страны "Бухарестской девятки" подписали декларацию о вступлении Украины в НАТО

Страны – участницы "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) выступили за принятие Украины в НАТО и усиленное присутствие военного альянса на восточном фланге. Об этом сообщил представитель президента Польши Марчин Пшидач.

Он уточнил, что по итогам саммита с участием президента США Джо Байдена в Варшаве была принята декларация, подтверждающая "общее участие в продолжении политики сдерживания и обороны".

"Все союзники согласились поддерживать друг друга в случае какой бы то ни было угрозы, до которой, надеемся, никогда не дойдёт. Участники формата выступили за продолжение политики открытых дверей в НАТО. Для Украины есть место в Европе, а также в евроатлантических структурах", — сказал Пшидач.

Большое внимание в документе уделяется осуждению специальной военной операции на Украине, уточнил он. Чиновник добавил, что декларация подразумевает продолжение усиленного присутствия НАТО на востоке, "учитывая, что главные вызовы в области безопасности для всего североатлантического союза исходят" оттуда.

Байден повторил легендарное "сальто" на трапе самолёта в Варшаве

Байден повторил легендарное "сальто" на трапе самолёта в Варшаве

Ранее Джо Байден прибыл в Польшу после однодневного визита в Киев. Он выступил с речью в Варшаве и назвал спецоперацию испытанием для "демократий" США, НАТО и Европы. Также Байден обратился к россиянам со словами: "Вы нам не враги". А вот его отъезд из Польши был омрачён провалом в аэропорту.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Ирина Фальке
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров