Байден на поезде прибыл в Польшу
Президент США Джо Байден прибыл в Польшу, сообщает Польское агентство печати со ссылкой на замминистра иностранных дел страны Петра Вавжика.
Американский лидер прибыл на поезде из Киева на вокзал города Пшемысль. В аэропорту города Жевуш его ожидает самолёт, на котором Байден прибудет в Варшаву. Ожидается, что в Польше глава Белого дома пробудет до 22 февраля.
Напомним, днём 20 февраля президент США Джо Байден неожиданно прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы.
Twitter / The White House