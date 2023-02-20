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20 февраля, 20:34

Байден на поезде прибыл в Польшу

Президент США Джо Байден прибыл в Польшу, сообщает Польское агентство печати со ссылкой на замминистра иностранных дел страны Петра Вавжика.

Американский лидер прибыл на поезде из Киева на вокзал города Пшемысль. В аэропорту города Жевуш его ожидает самолёт, на котором Байден прибудет в Варшаву. Ожидается, что в Польше глава Белого дома пробудет до 22 февраля.

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Напомним, днём 20 февраля президент США Джо Байден неожиданно прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы.

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Twitter / The White House

Артур Лапсаков
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