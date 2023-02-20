Байден на поезде прибыл в Польшу

Президент США Джо Байден прибыл в Польшу, сообщает Польское агентство печати со ссылкой на замминистра иностранных дел страны Петра Вавжика.

Американский лидер прибыл на поезде из Киева на вокзал города Пшемысль. В аэропорту города Жевуш его ожидает самолёт, на котором Байден прибудет в Варшаву. Ожидается, что в Польше глава Белого дома пробудет до 22 февраля.