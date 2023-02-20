Байден предрёк Украине тяжёлые дни, недели и годы

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация на Украине останется сложной ещё долгое время. Такими прогнозами он поделился во время своего визита в Киев.

"Мы знаем, что впереди будут тяжёлые дни, недели и годы", — подчеркнул глава Штатов на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.