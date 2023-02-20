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Опубликовано 20 февраля 2023, 12:05
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Байден предрёк Украине тяжёлые дни, недели и годы

Джо Байден и Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Джо Байден и Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация на Украине останется сложной ещё долгое время. Такими прогнозами он поделился во время своего визита в Киев.

"Мы знаем, что впереди будут тяжёлые дни, недели и годы", подчеркнул глава Штатов на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Reuters: Зеленский обсудил с Байденом поставки Украине дальнобойного вооружения
Reuters: Зеленский обсудил с Байденом поставки Украине дальнобойного вооружения

Напомним, сегодня днём президент США Джо Байден прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Из Киева он отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими главами стран "Бухарестской девятки".

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Татьяна Миссуми
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