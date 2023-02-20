Байден предрёк Украине тяжёлые дни, недели и годы
Джо Байден и Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office
Президент США Джо Байден заявил, что ситуация на Украине останется сложной ещё долгое время. Такими прогнозами он поделился во время своего визита в Киев.
"Мы знаем, что впереди будут тяжёлые дни, недели и годы", — подчеркнул глава Штатов на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Напомним, сегодня днём президент США Джо Байден прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Из Киева он отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими главами стран "Бухарестской девятки".