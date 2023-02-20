Reuters: Зеленский обсудил с Байденом поставки Украине дальнобойного вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским лидером Джо Байденом вопрос о поставках дальнобойного вооружения. Об этом сообщает Reuters.
При этом агентство уточняет, что подтверждений о готовности США предоставить Украине ракеты большой дальности нет.
Ранее Байден на встрече с Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Киеву пакет помощи на 500 миллионов долларов, который будет включать артиллерийские боеприпасы, противотанковые снаряды и радары воздушного наблюдения. Кроме того, США поставят Украине ракетные системы залпового огня HIMARS и снаряды для них.
Глава Белого дома прибыл в Киев днём в понедельник, 20 февраля. Визит, который не был анонсирован заранее, стал первой поездкой Байдена на Украину в должности президента США. Из Киева он отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Румыния, Словакия и Чехия).
ТАСС / Zuma