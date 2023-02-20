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20 февраля, 11:00

Reuters: Зеленский обсудил с Байденом поставки Украине дальнобойного вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским лидером Джо Байденом вопрос о поставках дальнобойного вооружения. Об этом сообщает Reuters.

При этом агентство уточняет, что подтверждений о готовности США предоставить Украине ракеты большой дальности нет.

Президент США Джо Байден назвал цели визита в Киев

Президент США Джо Байден назвал цели визита в Киев

Ранее Байден на встрече с Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Киеву пакет помощи на 500 миллионов долларов, который будет включать артиллерийские боеприпасы, противотанковые снаряды и радары воздушного наблюдения. Кроме того, США поставят Украине ракетные системы залпового огня HIMARS и снаряды для них.

Глава Белого дома прибыл в Киев днём в понедельник, 20 февраля. Визит, который не был анонсирован заранее, стал первой поездкой Байдена на Украину в должности президента США. Из Киева он отправится в Варшаву, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и другими лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Румыния, Словакия и Чехия).

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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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