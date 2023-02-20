Reuters: Зеленский обсудил с Байденом поставки Украине дальнобойного вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с американским лидером Джо Байденом вопрос о поставках дальнобойного вооружения. Об этом сообщает Reuters.

При этом агентство уточняет, что подтверждений о готовности США предоставить Украине ракеты большой дальности нет.

Ранее Байден на встрече с Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Киеву пакет помощи на 500 миллионов долларов, который будет включать артиллерийские боеприпасы, противотанковые снаряды и радары воздушного наблюдения. Кроме того, США поставят Украине ракетные системы залпового огня HIMARS и снаряды для них.