Президент США Джо Байден назвал цели визита в Киев
Белый дом опубликовал заявление Джо Байдена, посвящённое его визиту в Киев. По словам президента США, целью его поездки является желание "подтвердить непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".
"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Он добавил, что планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским поддержку Киева. В частности, Байден намерен объявить об очередной поставке оружия, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения. Помимо того, американский лидер пообещал ввести дополнительные санкции против РФ. А после Байден направится в Польшу.
"Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников на восточном фланге, а также выступить с замечаниями о том, как Соединённые Штаты будут продолжать объединять мир в поддержку народа Украины", — заявил глава Белого дома.
Напомним, ранее стало известно, что президент США прибыл в Киев, где встретился с Зеленским. Это первый визит Байдена на Украину в качестве американского лидера. Ранее поездка не анонсировалась, сообщалось, что политик посетит только Польшу и не будет встречаться с украинским коллегой.
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