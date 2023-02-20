Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 10:38

Президент США Джо Байден назвал цели визита в Киев

Белый дом опубликовал заявление Джо Байдена, посвящённое его визиту в Киев. По словам президента США, целью его поездки является желание "подтвердить непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Он добавил, что планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским поддержку Киева. В частности, Байден намерен объявить об очередной поставке оружия, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения. Помимо того, американский лидер пообещал ввести дополнительные санкции против РФ. А после Байден направится в Польшу.

Стало известно о новом требовании США к Зеленскому из-за приезда Байдена в Польшу

Стало известно о новом требовании США к Зеленскому из-за приезда Байдена в Польшу

"Я также с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников на восточном фланге, а также выступить с замечаниями о том, как Соединённые Штаты будут продолжать объединять мир в поддержку народа Украины", — заявил глава Белого дома.

Напомним, ранее стало известно, что президент США прибыл в Киев, где встретился с Зеленским. Это первый визит Байдена на Украину в качестве американского лидера. Ранее поездка не анонсировалась, сообщалось, что политик посетит только Польшу и не будет встречаться с украинским коллегой.

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Никита Никонов
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Джозеф Байден
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров