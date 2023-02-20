Президент США Джо Байден назвал цели визита в Киев

Белый дом опубликовал заявление Джо Байдена, посвящённое его визиту в Киев. По словам президента США, целью его поездки является желание "подтвердить непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Он добавил, что планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским поддержку Киева. В частности, Байден намерен объявить об очередной поставке оружия, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радаров воздушного наблюдения. Помимо того, американский лидер пообещал ввести дополнительные санкции против РФ. А после Байден направится в Польшу.