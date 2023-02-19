Стало известно о новом требовании США к Зеленскому из-за приезда Байдена в Польшу

Администрация президента США Джо Байдена потребовала от украинского лидера Владимира Зеленского активизировать боевые действия в зоне конфликта из-за предстоящего визита главы Белого дома Джо Байдена в Польшу. Об этом пишет Politico.

"Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар. Белый дом также сказал команде Зеленского, по словам нескольких чиновников, готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы текут свободно, опасаясь, что поддержка со стороны европейских соседей Украины вскоре может стать ограниченной", — отмечается в публикации.

В США опасаются, что Россия может нанести Киеву решающее поражение на юге и востоке. Кроме того, авторы материала отмечают два преимущества Москвы: силы и время. На этом фоне сомнениям подвергаются действия НАТО.