Белый дом заявил о возможном обращении Байдена к Путину во время визита в Польшу
Президент США Джо Байден может обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину в ходе своей речи во время грядущего визита в Польшу. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.
"Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу", — сказал Кирби, но дополнительной информации не привёл.
Визит Байдена в Польшу пройдёт на фоне годовщины начала российской военной спецоперации на Украине. Выступление с речью станет частью программы визита.
Напомним, по информации Белого дома, Байден прибудет в Варшаву вечером в понедельник, 20 февраля. Посещать другие города Европы лидер США не намерен. Также не запланирована его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Flickr / The White House