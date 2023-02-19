Белый дом заявил о возможном обращении Байдена к Путину во время визита в Польшу

Президент США Джо Байден может обратиться к российскому лидеру Владимиру Путину в ходе своей речи во время грядущего визита в Польшу. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Я бы подозревал, что вы услышите от него послание господину Путину и российскому народу", — сказал Кирби, но дополнительной информации не привёл.

Визит Байдена в Польшу пройдёт на фоне годовщины начала российской военной спецоперации на Украине. Выступление с речью станет частью программы визита.