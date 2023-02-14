Новый мир: Зачем президент США летит в Польшу 21 февраля Глава США развеивает слухи об эскалации украинского конфликта, уверены политологи, и, возможно, Джо Байден предложит России новую порцию мира на Украине. 14 февраля, 18:00 10920 10920 Фото © Getty Images / Kim Hong-Ji / Pool

Главными целями визита Джо Байдена в Варшаву 20–22 февраля станут согласование поставок истребителей Киеву и отработка повестки, связанной с объявлением о выдвижении на второй срок президентских выборов. Кроме того, президент США намерен сделать совместное заявление с главой Украины по мирному плану и международной конференции, которое может оказаться очередным ультиматумом России.

Согласно европейскому календарю, его прибытие совпадает с датой 21 февраля, в этот день планируется Послание Президента РФ Федеральному собранию, тезисы которого обычно широко освещают мировые СМИ.

Лидер Америки встретится с польским коллегой Анджеем Дудой, проведёт переговоры с главами "Бухарестской девятки" (Венгрия, Болгария, Чехия, Словакия, Румыния, Польша, Эстония, Латвия, Литва) и обратится с речью перед годовщиной СВО.

С Дудой Байден намерен обсудить двустороннее сотрудничество, а также коллективные усилия по поддержке Украины и усилению сдерживания НАТО. О дополнительных встречах пока не сообщается. Напомним, польский президент уже сообщал в соцсетях, что глава США приедет по его личному приглашению", анонсировав участие Варшавы в числе организаторов саммита восточного фланга НАТО и США.

Президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда. Фото © ТАСС / AP / Czarek Sokolowski

— Этот визит задуман как инструмент политехнологического характера. Джо Байден готовится к выдвижению на второй срок, поэтому ему важно привлечь внимание и к внешней, и к внутренней повестке, — комментирует политолог Малек Дудаков поездку в Польшу главы США. — Он будет представлен в образе президента военного времени, который борется за демократию в Европе, и с этим посылом он будет обращаться к избирателям. Также его визит совпадает с годовщиной СВО, он выступит в Варшаве, где попытается сыграть на трагедии евроатлантического консенсуса, так как появилось множество противоречий между Европой и США и ему нужно строить хорошую мину при плохой игре.

Кроме того, по словам Малека Дудакова, в ходе визита будут согласовываться поставки нового вооружения Украине, в том числе и истребителей, с чем сейчас возникли большие проблемы (учитывая, что некоторые страны отказываются поставлять свои самолёты из-за небольшого количества и не хотят оголять свои ВВС). В их число вошли Дания, Голландия, Британия и Польша, возможно, список может увеличиться.

— Это событие обусловлено наступлением психологически важного момента — годовщины спецоперации России на Украине, — полагает глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович. — Вполне естественно, что политические деятели приурочивают свои заявления, публичные демарши к этой дате, чтобы занять подобающее место в данном информационном контексте, делегировав мировым СМИ собственную трактовку, действия и позицию.

Информация о том, что 21 февраля в пограничном Жешуве одновременно с выступлением президента Путина в Москве ожидается совместное заявление Байдена и Зеленского по мирному плану и международной конференции, посвящённой разрешению конфликта на Украине, лишь подтверждает этот нехитрый план.

Никита Мендкович также считает, что Байден обсуждает продолжение интенсивной поддержки киевской власти через Польшу, в том числе путём отправки военнослужащих стран НАТО под видом наёмников для участия в агрессии против России на Украине.

— Однако одновременно визит Байдена опровергает слухи о возможной эскалации в 20-х числах февраля. Поскольку совершенно очевидно, что главнокомандующего США не стали бы подвергать угрозе, если бы ожидалась некая агрессия с участием Польши и балтийских стран. Визит Байдена запланирован и посвящён именно политическим декларациям, связанным с оценкой конфликта на Украине, — уверен Мендкович.

Учитывая, что на растущей усталости американцев от конфликта на Украине с успехом играют республиканцы, обещающие Европе и Америке мир, положение Байдена осложняется, количество сторонников дальнейшей поддержки Киева уменьшается.

Авторы Андрей Лапенков