Что пишут западные СМИ о потерях ВСУ Как мировые издания вынуждены изменить тональность и сообщать о крахе украинской армии в ходе российской военной спецоперации на Украине. 10 февраля, 23:40 Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency

Западные СМИ всё чаще начали признавать потери украинской армии. Боевые действия превращаются в "мясорубку", констатирует The New York Times нехватку солдат Киева и факт их смерти под Артёмовском. Пытаясь рассказать о трагедиях в семьях украинцев, авторы почему-то больше концентрируют внимание на эпизодах с домашними животными — вот сидит на постели раненая курица с обгоревшими крыльями и самодельным гипсом на лапке, вот хозяйка, боясь обстрелов, обещает выпустить своих коров на волю — и только потом переходят к ранениям солдат, накачивая пропагандисткой начинкой наступление российской армии на ВСУ.

Потери среди украинских сил вызваны нехваткой личного состава и превосходством РФ в численности и вооружениях, признаются украинские военные, с которыми пообщалась журналисты The New York Times.

В другой статье NYT уже называет цифры гибнущих под Бахмутом — это "сотни украинских военнослужащих ежедневно". На передовую выводят плохо обученные войска, отмечает издание: "В резерве держат более подготовленные пехотные соединения, а менее подготовленные части, например в составе частей территориальной обороны, отправляют на передовую, и те несут на себе основную тяжесть артиллерийских обстрелов".

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Казалось бы, обобщая потери украинской стороны, пытаются жонглировать потерями украинской стороны, сравнивая их с якобы аналогичными российскими по количеству. Напомним, в конце января норвежский глава Министерства обороны Эйрик Кристофферсен заявил, что Украина потеряла 100 000 убитых и раненых в ходе боевых действий, а также якобы 30 000 мирных жителей. Эти слова европейцы ретранслируют практически в каждом СМИ. Однако в The New York Times уточнили у генерала, который допустил оговорку, что существует "большая неопределённость в отношении этих цифр, поскольку никто в настоящий момент не может дать хорошего обзора. Они могут быть как ниже, так и выше".

При том, что, по данным Минобороны России, украинские потери только за январь составили более 6,5 тысячи военнослужащих, 26 самолётов, 7 вертолётов, 341 танк.

Ещё один всплеск републикаций случился ранее до штурма Соледара и Бахмута после выхода заметки в турецком издании Hürseda Haber, которое напечатало информацию о потерях Украины в СВО якобы на основании данных израильской спецслужбы. Так, со ссылкой на Моссад оно сообщает об общих потерях всех, кто воюет за украинскую сторону: 157 000 тыс. погибших солдат, офицеров НАТО, наёмников, 234 000 раненых, 17 230 пленных, 302 самолёта, 212 вертолётов, 2750 БПЛА, 6320 танков и бронетехники, 7360 гаубиц и 497 систем ПВО.

В США отставной полковник Макгрегор сообщил, что на встрече с Милли Залужный сообщил последнему, что безвозвратные потери ВСУ на момент встречи составляли 257 000 человек (убитые, пропавшие без вести, попавшие в плен).

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В одном из пабликов окружение из отставных офицеров армии США экс-советника Пентагона полковника Макгрегора и военная аудитория экс-советника президента США Пола Крейга Робертса подтверждают "чудовищные" потери (убитыми) ВСУ. Приводя комментарий о 257 000 убитых, пропавших без вести и попавших в плен. Якобы эту цифру сообщил главком ВСУ Валерий Залужный председателю Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марку Милли. Общие безвозвратные потери (убитыми, тяжелоранеными, инвалидизированными) источники среди офицеров США оценивают более чем в 380 000 человек.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на оперативные данные Моссад (полученные по линии борьбы с терроризмом и межведомственного сотрудничества) опубликовали цифру в 157 000 погибших украинских бойцов на 1 января 2023 года (до штурмов ВС РФ Соледара и Бахмута).

Официальные лица Украины не подтверждают и не опровергают появившуюся в мировых СМИ информацию. Но тональность европейских медиа поменялась: "Год спустя: чем закончится война на Украине?" — спрашивает The Spectator. Для Киева нет сценария окончания конфликта, который не предусматривает территориальных уступок, констатируют журналисты. Иначе всё закончится третьей мировой войной. А попытка Украины вернуть Крым и Донбасс станет захватнической войной, потому что там нет людей, которые хотели бы жить под властью Зеленского.

Авторы Андрей Лапенков