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17 февраля, 20:22

В Белом доме рассказали, чем Байден будет заниматься в Польше

Джон Кирби: Байден не планирует встречаться с Зеленским в Польше

Президент США Джо Байден не собирается встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу. В этом заверил прессу во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На данный момент встреча с президентом Зеленским в рамках поездки не запланирована", — подчеркнул Кирби.

Байден прибудет в Варшаву вечером в понедельник, 20 февраля. По словам Кирби, посещать другие города Европы лидер США не намерен. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в Варшаве Байден планирует увидеться с лидерами стран восточного фланга альянса и президентом Польши Анджеем Дудой. Цель — подтвердить непоколебимость поддержки США безопасности НАТО. Кроме того, Байден собирается произнести речь в годовщину начала российской военной спецоперации на Украине.

Новый мир: Зачем президент США летит в Польшу 21 февраля

Новый мир: Зачем президент США летит в Польшу 21 февраля

Ранее эксперт Центра изучения России при Восточно-Китайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн предположил, что визит Байдена в Варшаву связан с планами радикально настроить европейских лидеров против РФ и "задушить прагматичные" голоса за мир в Европе.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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