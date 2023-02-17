В Белом доме рассказали, чем Байден будет заниматься в Польше

Президент США Джо Байден не собирается встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе визита в Польшу. В этом заверил прессу во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На данный момент встреча с президентом Зеленским в рамках поездки не запланирована", — подчеркнул Кирби.

Байден прибудет в Варшаву вечером в понедельник, 20 февраля. По словам Кирби, посещать другие города Европы лидер США не намерен. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в Варшаве Байден планирует увидеться с лидерами стран восточного фланга альянса и президентом Польши Анджеем Дудой. Цель — подтвердить непоколебимость поддержки США безопасности НАТО. Кроме того, Байден собирается произнести речь в годовщину начала российской военной спецоперации на Украине.