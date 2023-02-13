В Китае назвали цель поездки Байдена в Польшу

Президент США Джо Байден собирается ехать в Польшу, чтобы настроить европейских лидеров более радикально против России, а также заглушить "прагматичные" голоса за мир в Европе. Такое мнение высказал эксперт Центра изучения России при Восточно-Китайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн.

"Основная цель поездки Байдена в Европу в настоящее время — набрать обороты для его избрания в следующем году. Кроме того, он также хочет подавить прагматичные голоса за мир в Европе и оказать ещё большее давление на европейских лидеров, чтобы с ещё более жёсткой ястребиной позиции совместно нацелиться на Россию", — приводит газета Global Times слова эксперта.

Также он высказался о словах замглавы МИД РФ Сергея Вершинина, подчеркнувшего готовность России вести переговоры с Украиной без предварительных условий. Китайский аналитик отметил, что это похоже на призыв, демонстрирующий готовность Москвы к открытым переговорам вместо намерения решать конфликт с помощью оружия. Однако США на подобное положительно реагировать бы не стали, подчеркнул Цуй Хэн.