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12 февраля, 05:07

"Он хоть знает, где это?": Американцы спрогнозировали реакцию Байдена на визит в Польшу

Читатели Daily Mail предсказали удивление Байдена при визите в Польшу

Президент США Джо Байден, когда вскоре прилетит в Польшу с ожидаемым визитом, очень сильно там удивится. Так иронизируют американские читатели издания Daily Mail в связи с анонсированной поездкой лидера Штатов в эту страну.

"Если на границе есть лестница, джоэменция никогда не перейдёт её", — пошутил RembrandtsVrouw.

Читатель expat welshman предположил, что Байден примет Польшу за Портленд, самый крупный город штата Орегон. JpR удивило бы, если бы Байден вообще знал, где Польша. Сомнения в том, что американский лидер и правда понимает, куда едет, коснулись и пользователя Meh once again. А MmmmmmTapioca поинтересовался, много ли времени пройдёт, прежде чем Байден расскажет одну из своих любимых шуток о поляках, в которой польский вертолёт разбился, якобы потому что пилот замёрз и решил "выключить вентилятор". DakiOverNezuko же попытался вернуть общение пользователей в более глобальное русло и подчеркнул, что Байден вместе с Зеленским приближают всех к третьей мировой войне.

"Байден должен остаться там и никогда не возвращаться!" — заявила Georgeena.

"Скоро нас ждёт ещё один большой глобальный позор", — предупредил Vern Covington.

Байден рассказал, с каким человеком-невидимкой постоянно здоровается

Байден рассказал, с каким человеком-невидимкой постоянно здоровается

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден с 20 по 22 февраля совершит официальный визит в Польшу.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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