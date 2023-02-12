Семимесячного младенца нашли живым в Турции после шести дней под завалами

В Хатае (юг Турции) спасатели обнаружили под завалами живого семимесячного ребёнка. Маленький Хамза пролежал под грудой обломков здания около 140 часов, то есть почти шесть суток.

Спасение семимесячного ребёнка в Турции. Видео © Twitter / hypericum125

Как передаёт Haberturk, поисковая группа во время обследования руин услышала какие-то звуки из того, что осталось от многоквартирного дома. Начав разбирать завалы, спасатели вскоре увидели через щель малыша, который подавал признаки жизни.

Были приложены все силы, чтобы добраться до ребёнка как можно скорее. Вскоре удалось просунуть руки и вытащить его. На кадрах, которые сняли мужчины, слышно, как все хлопают и радуются, что удалось спасти ещё одну жизнь.