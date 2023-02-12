В Турции число жертв землетрясения возросло до 24 617

В Турции число жертв землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны, возросло до 24 617. Такие данные привёл вице-президент страны Фуат Октай.

"В результате землетрясения погибло 24 617 человек", — сказал он журналистам в ходе брифинга.