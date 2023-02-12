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11 февраля, 21:20

В Турции число жертв землетрясения возросло до 24 617

В Турции число жертв землетрясения, которое произошло на юго-востоке страны, возросло до 24 617. Такие данные привёл вице-президент страны Фуат Октай.

"В результате землетрясения погибло 24 617 человек", — сказал он журналистам в ходе брифинга.

Напомним, мощнейшее почти за век землетрясение в Турции произошло 6 февраля, его магнитуда достигала 7,7. Затем последовало больше сотни афтершоков. Власти республики сравнили мощность этого удара стихии со взрывом 500 атомных бомб. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии. Там погибло более тысячи человек.

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ТАСС / AP / Bernat Armangue

Андрей Григорьев
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